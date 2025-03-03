Olivia Wilde Dress: ओलिविया वाइल्ड के बोल्ड लुक ने मचाया तहलका, 40 वर्षीय एक्ट्रेस ने पहना जालीदार गाउन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी 2025 में सितारों की चमक के बीच ओलिविया वाइल्ड का लुक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.
Source:
Bollywoodlife.com
40 वर्षीय एक्ट्रेस और निर्देशक ने क्लो ब्रांड का एक बोल्ड ट्रांस्पेरेंट गाउन पहना, जिसने रेड कार्पेट पर सभी की निगाहें अपनी ओर खींची.
Source:
Bollywoodlife.com
क्रीम कलर के इस गाउन में फ्लोरल एंब्रॉयडरी, डीप वी-नेकलाइन और लेस डीटेलिंग थी, जिससे उनका लुक एकदम ग्लैमरस और अट्रैक्टिव दिख रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने लुक को मैचिंग बॉटम्स, गोल्ड शेल-शेप्ड क्लच और डायमंड फ्लोरल नेकलेस के साथ स्टाइल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका मेकअप न्यूड और ग्लोइंग था, जिससे लुक और भी क्लासी दिख रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
जहां कुछ लोगों ने ओलिविया के लुक को 'आर्ट का एक सुंदर रूप' कहा, वहीं कुछ लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने कमेंट किया, 'क्या अब हम बस नंगे घूम रहे हैं?', जबकि दूसरे ने लिखा, 'कपड़े पहनना अब पुरानी बात हो गई है?'
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, उनके फैंस ने इस बोल्ड स्टाइल को पसंद किया और कहा, 'अगर कोई मॉडल इसे पहने, तो इसे फैशन कहा जाएगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
ओलिविया वाइल्ड के इस लुक ने फैशन और सोशल पर एक नई बहस छेड़ दी है, साथ ही इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'सनम तेरी कसम 2' में लीड किरदार निभाएगी ये हसीना, घर पर पहुंची...
अगली वेब स्टोरी देखें.