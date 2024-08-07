विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से फटा स्टार्स का दिल, स्वरा बोलीं- 'इस पर किसे यकीन है'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स से बाहर कर दिया गया।
Source:
Bollywoodlife.com
विनेश आज यूएसए की रेस्लर के साथ फिनाले का मैच खेलने वाली थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि जब उनका वजन हुआ तो उनका वेट 50 किलो से कुछ ग्राम ज्यादा निकला।
Source:
Bollywoodlife.com
जिसके बाद विनेश को 2024 के ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि विनेश को ओलंपिक्स से बाहर किए जाने पर अब बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा फूटा है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्वरा भास्कर ने लिखा, 'कौन इस 100 ग्राम वजन वाली स्टोरी पर विश्वास करता है?'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हुमा ने लिखा, 'प्लीज मुझे बताइये कि इसमें कुछ हो सकता है और विनेश को लड़ने दिया जा सकता है।'
Source:
Bollywoodlife.com
अर्जुन रामपाल ने लिखा, 'नहीं ये सच नहीं हो सकता, प्लीज मुझे बताइये।'
Source:
Bollywoodlife.com
सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, 'अविश्वसनीय, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप इस समय कैसा महससू कर रही होंगी।'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अवतार ही नहीं ये हैं हॉलीवुड के टॉप 9 शानदार VFX फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.