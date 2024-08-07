विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से फटा स्टार्स का दिल, स्वरा बोलीं- 'इस पर किसे यकीन है'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2024

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स से बाहर कर दिया गया।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश आज यूएसए की रेस्लर के साथ फिनाले का मैच खेलने वाली थीं।

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि जब उनका वजन हुआ तो उनका वेट 50 किलो से कुछ ग्राम ज्यादा निकला।

Source: Bollywoodlife.com

जिसके बाद विनेश को 2024 के ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया।

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि विनेश को ओलंपिक्स से बाहर किए जाने पर अब बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा फूटा है।

Source: Bollywoodlife.com

स्वरा भास्कर ने लिखा, 'कौन इस 100 ग्राम वजन वाली स्टोरी पर विश्वास करता है?'

Source: Bollywoodlife.com

वहीं हुमा ने लिखा, 'प्लीज मुझे बताइये कि इसमें कुछ हो सकता है और विनेश को लड़ने दिया जा सकता है।'

Source: Bollywoodlife.com

अर्जुन रामपाल ने लिखा, 'नहीं ये सच नहीं हो सकता, प्लीज मुझे बताइये।'

Source: Bollywoodlife.com

सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, 'अविश्वसनीय, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप इस समय कैसा महससू कर रही होंगी।'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अवतार ही नहीं ये हैं हॉलीवुड के टॉप 9 शानदार VFX फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.