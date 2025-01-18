एक गलती ने बर्बाद किया इस बॉलीवुड दिवा का करियर, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड...
| Jan 18, 2025
एक समय में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों में शुमार रहने वाली ये एक्ट्रेस आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है.
हम बात कर रहे हैं मोनिका बेदी की, जो आज अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं.
एक समय में एक्ट्रेस के बाद शानदार फिल्मी करियर, ग्लैमर और फेम सबकुछ था.
इन्होंने अपने करियर के दौरान कई हिट फिल्में दीं. लेकिन एक्ट्रेस कि एक गलती ने सबकुछ बर्बाद कर दिया.
दरअसल, जब एक्ट्रेस का करियर ऊंचाइयों पर उसी समय उनका नाम अंडरवर्ड से जुड़ गया.
बॉलीवुड में राज करने वाली मोनिका की नजदीकी डॉन अबू सलेम के साथ हुई तो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई.
गैंगस्टर अबू सलेम के संपर्क में आने के बाद मोनिका साल 2002 में पुर्तगाल में अबू के साथ गिरफ्तार की गईं.
रिपोर्ट्स के अनुसार फर्जी पासपोर्ट के साथ मोनिका अबू सलेम की गर्लफ्रेंड के तौर पर गिरफ्तार की गई.
इसके बाद मोनिका को केस के साथ सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था. जिसके बाद एक्ट्रेस का पूरा करियर बर्बाद हो गया.
इस पूरे वाकये को लेकर मोनिका बेदी ने खुद साल 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बात की थी.
फिलहाल एक्ट्रेस पर्दे से दूर एक आम जिंदगी जी रही हैं और इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
