अनंत और राधिका के हस्ताक्षर सेरेमनी का एक साल, तस्वीरों में देखें अंबानी की छोटी बहू
Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025
4 मार्च 2024 को एक साल पहले, आज ही के दिन जामनगर एक ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बना था, जब भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हस्ताक्षर सेरेमनी का हुई थी.
इस भव्य समारोह में दुनिया भर की मशहूर हस्तियां, उद्योग जगत के दिग्गज और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
इस खास अवसर ने परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया. जहां एक ओर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की झलक थी, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकारों और टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गजों की मौजूदगी.
समारोह की सबसे बड़े अट्रैक्शन में से एक थी मशहूर पॉप सिंगर रिहाना की धमाकेदार परफॉर्मेंस. भारत में अपने पहले लाइव शो के दौरान उन्होंने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया था.
तकनीकी जगत की दिग्गज हस्तियां भी इस समारोह का हिस्सा बनीं थी. Microsoft के सह-संस्थापक बिल गेट्स और Meta के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की उपस्थिति ने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया था.
इसके अलावा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प भी इसमें शामिल हुईं थीं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहरी परंपराओं को देखकर अपनी खुशी जाहिर की थी.
पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस भी इस खास मौके की एक बड़ी हाइलाइट रही. उन्होंने पंजाबी बीट्स को इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ मिलाकर एक यादगार प्रस्तुति दी, जिसे मेहमानों ने खूब सराहा.
हस्ताक्षर सेरेमनी की शुरुआत पारंपरिक मंदिर पूजा और गणेश जी की आरती से हुई थी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था. इस आयोजन में भारतीय परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया था.
मंदिरों की वास्तुकला से प्रेरित भव्य सजावट और आध्यात्मिक वातावरण ने अंबानी परिवार की अपनी जड़ों के प्रति गहरी आस्था को दर्शाया था.
यह हस्ताक्षर सेरेमनी सिर्फ भव्यता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कारों और वैश्विक रंगों के संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी.
भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विदेशी मेहमानों और कलाकारों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया था.
इस समारोह ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूबसूरती से पेश किया और यह दिखाया कि किस तरह आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकते हैं.
