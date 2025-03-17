ओरी के खिलाफ दर्ज हुई FIR, माता वैष्णो देवी मंदिर के पास किया ये काम
Mar 17, 2025
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और बॉलीवुड स्टार्स के करीबी ओरहान अवात्रामणि ऊर्फ ओरी हमेशा चर्चा में रहते हैं.
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले ओरी इस समय एक मुसीबत में फंस गए हैं. दरअसल, ओरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
ओरी सहित 8 लोगों पर वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के बेस कैंप कटरा के एक होटल में शराब पीने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.
बताते चलें कि कटरा में शराब बेचना, रखना और पीना सख्त मना है. पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है.
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस सभी 8 लोगों के खिलाफ देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस ने आगे कहा कि एक टीम का गठन किया गया है जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करेगी.
पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को जानकारी मिली थी कि एक होटल में ठहरे कुछ लोगों को परिसर में नियमों को उल्लंघन करते हुए शराब पीते हुए पाया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पहले ही सूचित किया गया था कि माता वैष्णो देवी मंदिर के पास होने के कारण होटल परिसर में शराब पीने और नॉन वेज खाने की अनुमति नहीं है.
उन्होंने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं. धार्मिक स्थल पर ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
