ओरी के खिलाफ दर्ज हुई FIR, माता वैष्णो देवी मंदिर के पास किया ये काम

एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पहले ही सूचित किया गया था कि माता वैष्णो देवी मंदिर के पास होने के कारण होटल परिसर में शराब पीने और नॉन वेज खाने की अनुमति नहीं है. Source: Bollywoodlife.com