इंडिया की इस सिंगर का दीवाना था ओसामा, कंप्यूटर में मिले 100 से ज्यादा गाने

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में उसके घर में सीआईए ने साल 2011 में मार गिराया था.

ओसामा बिन लादेन के घर पर मिले कंप्यूटर में काफी ज्यादा संख्या में भारतीय गाने मिले थे.

ओसामा के कंप्यूटर में उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक के गाने मिले. इस तरह से पता चलता है कि वो भारतीय सिंगर का फैन था.

बताया जाता है कि ओसामा के अलका याग्निक का बहुत बड़ा फैन था. उसके कंप्यूटर में अलका के 100 से ज्यादा गानों की रिकॉर्डिग्स थी.

अलका याग्निक ने ओसामा बिन लादेन के कंप्यूटर में मिले गाने को लेकर एक इंटरव्यू में बात की.

अलका ने कहा, 'क्या ये मेरी गलती है? ओसामा जो भी था जैसा भी था, उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा कलाकार जरूर होगा. अगर उसे मेरे गाने पसंद हैं तो फिर, अच्छा है ना.'

कंप्यूटर में फिल्म 'प्यार तो होना ही था' का सॉन्ग 'अजनबी मुझको इतना बता' और फिल्म 'दिल तेरा आशिक' का टाइटल ट्रैक मिला. इसके अलावा उदित नारायण का गाना 'तू चांद है पूनम का' मिला था.

