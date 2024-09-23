ऑस्कर के लिए चुनी गई 'लापता लेडीज' ने की थी इतनी कमाई
Shashikant Mishra
| Sep 23, 2024
फिल्म 'लापता लेडीज' 1 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
फिल्म 'लापता लेडीज' को ऑस्कर के लिए चुना गया है।
'लापता लेडीज' को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री मिली है।
फिल्म 'लापता लेडीज' का डायरेक्शन किरण राव ने किया था।
आइए जानते हैं कि फिल्म 'लापता लेडीज' का बजट और कलेक्शन कितना था।
फिल्म 'लापता लेडीज' ने 20.24 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'लापता लेडीज' ने वर्ल्डवाइड 25.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
फिल्म 'लापता लेडीज' के बजट की बात करें तो इसे 4-5 करोड़ रुपये में बनाया गया था।
फिल्म 'लापता लेडीज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Next: लापता लेडीज के 9 बेहतरीन डायलॉग्स
