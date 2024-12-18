जानिए कब, कैसे और कहां देखें Oscars 2025? यहां मिलेगी सारी जानकारी
Shivani Duksh
| Dec 18, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आप ऑस्कर का मजा कहां ले सकते हैं.
ऑस्कर ने अपने एक्स पेज पर जानकारी दी है कि ये समारोह रविवार 2 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाला है.
ऑस्कर अवॉर्ड 2 मार्च, 2025 को शाम 7 बजे लॉस एंजिलिस में शुरू होगा.
ऑस्कर का सीधा प्रसारण एबीसी चैनल पर किया जाएगा. ऐसे में लोग घर बैठकर ये समारोह देख सकेंगे.
भारत के समयानुसार ये समारोह 3 मार्च को सुबह साढ़े 4 बजे होना है.
कुछ समय पहले ही किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर से बाहर कर दिया गया है.
लापता लेडीज के बाहर होने के बाद अब केवल 15 फिल्में ही ऑस्कर में जाएंगी.
ब्रिटिश-इंडियन फिल्म निर्माता संध्या सुरी की फिल्म संतोष अब भी ऑस्कर की रेस में बनी हुई है.
