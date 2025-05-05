ब्लैक ब्रालेट में OTT हसीना का बोल्ड अंदाज, बेडरूम से शेयर की ग्लैमरस फोटोज, फैंस के उड़ गए होश
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 04, 2025
OTT एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन शर्लिन चोपड़ा ने एक बार फिर से अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से फैंस को क्लीन बोल्ड कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शर्लिन ने अब ब्लैक ब्रालेट और लूज पजामे में अपने पेट डॉग संग बेडरूम फोटो शेयर कर फैंस को दी संडे ट्रीट.
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही शर्लिन की इन फोटो पर हजारों लाइक्स और दिल छू लेने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का रिलैक्स और सॉफ्ट लाइटिंग वाला लुक सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कैप्शन में शर्लिन ने संडे को आत्मा को रिफ्यूल करने वाला दिन बताया और आभार जताया.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने शर्लिन के इस लुक को क्लासिक बताया और काइंड हार्ट और कॉन्फिडेंस की तारीफ की.
Source:
Bollywoodlife.com
शर्लिन की यह पोस्ट उनके बोल्ड लुक से हटकर एक इमोशनल और प्यारा अंदाज दिखाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
शर्लिन चोपड़ा का यह सौम्य और ग्लैमरस बेडरूम लुक ट्रेंडिंग में बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'तुम्हारे लिए बहुत...' बाबिल खान की पोस्ट पर अनन्या पांडे का स्पेशल रिएक्शन, लिखा खास मैसेज
अगली वेब स्टोरी देखें.