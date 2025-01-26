Padma Award 2025: अरिजीत सिंह समेत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ये स्टार्स किए जाएंगे सम्मानित
Shashikant Mishra
| Jan 25, 2025
फिल्ममेकर शेखर कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं.
साउथ स्टार नंदमुरी बालकृष्ण को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. नंदमुरी बालकृष्णा इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं.
साउथ एक्टर अजित कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. इस अनाउंसमेंट के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई.
साउथ इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर अनंत नाग को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है.
पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह को पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. अरिजीत सिंह की प्यारी आवाज के फैंस दीवाने रहते हैं.
मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला को पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. उनके गानों को काफी पसंद किया जाता है.
गायक पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. उनके बीते साल 2024 में निधन हो गया था.
लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. उनका बीते साल निधन हो गया था.
