भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बनी हैं ये बॉलीवुड मूवीज
Shashikant Mishra
| Apr 25, 2025
साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'एलओसीः कारगिल' में साल 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध की कहानी दिखाई गई है.
साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' साल 1971 के भारत और पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड है.
साल 2007 में आई फिल्म '1971' की कहानी साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड है.
साल 2021 में आई फिल्म 'शेरशाह' में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का वॉर दिखाया गया है.
साल 1973 में आई फिल्म 'हिंदुस्तान की कसम' भी साल 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है.
साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया' में साल 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिखाया गया था.
साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'द गाजी अटैक' भारत और पाकिस्तान के वॉर पर बनी है.
