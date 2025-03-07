ये है पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर, प्रभास और रणबीर कपूर से भी ज्यादा नेटवर्थ
Shashikant Mishra
| Mar 07, 2025
पाकिस्तान के एक्टर हुमायूं सईद काफी पॉपुलर हैं. इसके साथ ही वह पाकिस्तानी के सबसे अमीर एक्टर हैं.
हुमायूं सईद की भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान से तुलना की जाती है लेकिन वह किंग खान के आगे कुछ भी नहीं हैं.
हालांकि, हुमायूं सईद अमीरी के मामले में अपने देश के स्टार फवाद खान और माहिर खान से काफी आगे हैं.
हुमायूं सईद की नेटवर्थ 1380 करोड़ रुपये है और इसे भरतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 435 करोड़ रुपये होती है.
हुमायूं सईद अपने देश के सितारे महिरा खान (58 करोड़ रुपए) और फवाद खान (47 करोड़ रुपए) से काफी ज्यादा रईस हैं.
वहीं, भारतीय स्टार रणबीर कपूर (345 करोड़ रुपए) और प्रभास (241 करोड़ रुपए) से भी हुमायूं सईद अमीर हैं.
हुमायूं सईद फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं. उनकी प्रोडक्शन हाउस से अच्छी कमाई होती है.
