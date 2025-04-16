'पल पल जीना मुहाल...' कौन हैं ये पाकिस्तानी सिंगर अफ्फान खान? जिसके गाने ने मचाया ग्लोबल तहलका
Masummba Chaurasia
| Apr 16, 2025
संगीत की कोई सरहद नहीं होती, और इस बात को सच कर दिखाया है, पाकिस्तान के उभरते हुए सिंगर अफ्फान खान ने...
फरवरी 2025 में रिलीज हुए उनके गाने 'पल पल जीना मुहाल, मेरा तेरे बिना…' ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है.
यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ 'पल पल' की गूंज सुनाई दे रही है, गाने पर लाखों-करोड़ों व्यूज आ चुके हैं, और फैंस जमकर इस पर रील्स बना रहे हैं.
यही वजह है, कि अब लोग गाने के पीछे की आवाज, यानी अफ्फान खान के बारे में जानने को बेताब हैं.
अफ्फान खान एक पाकिस्तानी सिंगर और सॉन्गराइटर हैं, जो प्रोफेशनली Afusic नाम से जाने जाते हैं.
उनका यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, जहां उन्होंने 'पल पल' गाना रिलीज किया था.
उनके पिता म्यूजिक की दुनिया से जुड़े रहे हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर अफ्फान ने भी संगीत को अपना करियर बनाया है.
'पल पल जीना मुहाल, मेरा तेरे बिना…' लोगों के दिलों को छू रही है, और यही वजह है, कि यह गाना अब सिर्फ पाकिस्तान या भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है.
