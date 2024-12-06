Pakistan का वो एक्टर जिसने मुंबई की सड़कों पर लगाई झाड़ू, Shah Rukh Khan से गया टकरा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 06, 2024
पाकिस्तान का एक एक्टर ऐसा भी है जो मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगा चुका है.
Source:
Instagram
इस एक्टर का नाम अली खान है जो कि आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं.
Source:
Instagram
सालों पहले अली खान मुंबी में हुए एक इवेंट में पहुंचे थे.
Source:
Instagram
इस इवेंट के दौरान अली खान ने मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगाई थी.
Source:
Instagram
अली खान के अलावा यहां पर और भी कई बॉलीवुड सितारे मौजूद थे.
Source:
Instagram
इन सितारों में एक नाम शाहरुख खान का भी था.
Source:
Instagram
बाद में अली खान ने शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में काम किया था.
Source:
Instagram
अली खान बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. हाल ही में द ट्रायर में अली ने काजोल को लिप लॉक किस किया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Shah Rukh Khan की वो 1000 करोड़ी फिल्म जिसे Pushpa 2 स्टार Allu Arjun ने मारी लात
अगली वेब स्टोरी देखें.