Pakistan का वो एक्टर जिसने मुंबई की सड़कों पर लगाई झाड़ू, Shah Rukh Khan से गया टकरा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 06, 2024

पाकिस्तान का एक एक्टर ऐसा भी है जो मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगा चुका है.

इस एक्टर का नाम अली खान है जो कि आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं.

सालों पहले अली खान मुंबी में हुए एक इवेंट में पहुंचे थे.

इस इवेंट के दौरान अली खान ने मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगाई थी.

अली खान के अलावा यहां पर और भी कई बॉलीवुड सितारे मौजूद थे.

इन सितारों में एक नाम शाहरुख खान का भी था.

बाद में अली खान ने शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में काम किया था.

अली खान बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. हाल ही में द ट्रायर में अली ने काजोल को लिप लॉक किस किया है.

