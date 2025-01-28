'या देवी...', मुस्लिम एक्टर ने पाकिस्तानी शो में बोली संस्कृत, सरस्वती वंदना सुन पूरी आवाम हैरान
Masummba Chaurasia
| Jan 28, 2025
पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने लॉलीवुड के साथ ही बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग की दमदार छाप छोड़ी है.
एक इंटरव्यू में अली ने बताया कि वो उर्दू के साथ-साथ हिंदी और संस्कृत भी अच्छे से बोलते हैं.
एक्टर का कहना था, कि वो आसानी से लैंग्वेच के बीच स्विच कर लेते हैं.
उन्होंने संस्कृत में मां सरस्वती की वंदना सुनाई, जिसे सुनकर वहां बैठे सब हैरान हो गए, उन्होंने जोरदार तालियां भी बजाईं.
बता दें, एक्टर ने जितनी सरलता के साथ संस्कृत में श्लोक बोला उसकी यूजर जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा- ''देश में लोग संस्कृत भूल गए, विदेश में लोग बोल रहे हैं.''
एक्टर को देख अन्य यूजर्स ने कहा- ''वो पाक्सितान के अर्जुन रामपाल लगते हैं.'' कुछ ने कहा- ''आज तक लगता था, कि वो भारतीय हैं.''
बता दें, अली ने सीरीज 'द ट्रायल' में काजोल संग काम किया था, जिसमें उनका एक्ट्रेस संग किसिंग सीन था, एक्टर ने बॉलीवुड मूवी 'लक बाय चांस', 'द आर्चीज', 'डॉन 2' में काम किया है.
अली ने भारतीय टीवी शो 'देख भाई देख', 'बनेगी अपनी बात', 'दुश्मन', 'ये है राज' में काम किया है, वहीं OTT सीरीज 'धूप की दीवार' में भी वो नजर आए हैं.
