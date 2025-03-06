पाकिस्तानी एक्टर की बेटी हैं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में निभाया है लीड रोल
Shreya Pandey
| Mar 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है. ये इंडस्ट्री में लगभग चार दशक से एक्टिव हैं.
तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हुआ था. इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी पाकिस्तान के एक्टर थे.
जमाल हाशमी ने भारत के हैदराबाद की एक टीचर रिजवाना से शादी की, जो इंडियन एक्ट्रेस शबाना आजमी की रिश्तेदार हैं.
कुछ समय बाद जमाल ने रिजवाना को तलाक दे दिया और रिजवाना अपनी बच्चियों को लेकर हैदराबाद आ गईं.
तब्बू की बहन फराह भी अस्सी के दशक में एक लोकप्रिय अभिनेत्री थीं. उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया था.
तब्बू ने साल 1984 में फिल्म विजयपथ की थी. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था.
तब्बू ने कभी शादी नहीं किया लेकिन उनकी और अजय देवगन की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई.
