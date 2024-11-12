इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने करीना कपूर की वजह से एक्टिंग में रखा था कदम
Ankita Kumari
| Nov 12, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
एक्ट्रेस करीना कपूर इंडिया से लेकर पाकिस्तान में भी कई लोग की रोल मॉडल हैं.
बता दें, करीना कपूर के वजह से एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक्टिंग में कदम रखा था.
वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आयजा खान हैं.
करीना के बर्थडे पर आयजा खान ने एक्ट्रेस का एक रील रिक्रिएट किया था.
रील में आयजा खान ने खुद बताया था कि उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर करीना कपूर की वजह से बनाया है.
वीडियो में आयजा खान ने बताया की वह करीना की फिल्म 'जब वी मेट' को कई बार देख चुकी हैं.
बता दें, आयजा खान ने पाकिस्तान इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है.
