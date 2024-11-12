इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने करीना कपूर की वजह से एक्टिंग में रखा था कदम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 12, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस करीना कपूर इंडिया से लेकर पाकिस्तान में भी कई लोग की रोल मॉडल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, करीना कपूर के वजह से एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक्टिंग में कदम रखा था.

Source: Bollywoodlife.com

वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आयजा खान हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना के बर्थडे पर आयजा खान ने एक्ट्रेस का एक रील रिक्रिएट किया था.

Source: Bollywoodlife.com

रील में आयजा खान ने खुद बताया था कि उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर करीना कपूर की वजह से बनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो में आयजा खान ने बताया की वह करीना की फिल्म 'जब वी मेट' को कई बार देख चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, आयजा खान ने पाकिस्तान इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड की इस हसीना की वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की चमकी किस्मत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.