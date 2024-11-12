बॉलीवुड की इस हसीना की वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की चमकी किस्मत

Ankita Kumari | Nov 12, 2024

पाकिस्तानी की ऐसी कई मशहूर एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें भारत में खूब पसंद किया जाता है.

इनमें से एक हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमीर, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं.

आपको बता दें, हनिया आमिर की तुलना लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से करते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की तरह हानिया आमिर के गाल पर भी डिंपल है.

आलिया भट्ट के साथ तुलना किए जाने पर हानिया आमीर को बहुत खुशी मिलती है.

हानिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें आलिया भट्ट से कामयाबी मिली है.

हनिया ने कहा, 'पाकिस्तान की आलिया भट्ट से मशहूर होने के बाद उन्हें कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिले हैं.

हानिया ने आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत शानदार और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं.

हानिया आमिर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से मिलना भी चाहती हैं.

