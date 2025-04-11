सहेली की शादी में हानिया आमिर ने दिखाए लटके झटके, अदाएं देख लट्टू हुए सब
Shivani Duksh
| Apr 11, 2025
पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हानिया आमिर इन दिनों अपनी सहेली मारिया की शादी की रस्मों में धमाल मचा रही हैं.
हानिया आमिर ने हाल ही में हल्दी और मेहंदी की तस्वीरें शेयर की थीं. इसी बीच हानिया आमिर ने अपने एक और लुक की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में हानिया आमिर पीच कलर का खूबसूरत लहंगा पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं.
हानिया आमिर को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी दोस्त की शादी में सारी लाइमलाइट बटोर ली है.
तस्वीरों में हानिया आमिर ने अपने लहंगे के साथ लाइट मेकअप और ज्वैलरी कैरी किया है.
मौक मिलते ही हानिया आमिर ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए, अब फैंस हानिया आमिर की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.
लोग हानिया आमिर के इस लुक पर जान छिड़क रहे हैं. फैंस का कहना है कि हानिया आमिर लहंगे में कमाल लग रही हैं.
यही वजह है जो कुछ समय में ही हानिया आमिर की तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
