बैन होते ही पाक हसीनाओं का दीदार करने के लिए इंडियन फैंस ने लड़ाया दिमाग
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 04, 2025
पहलगाम हमले के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है. दोनों तरफ काफी गहमागहमी देखे को मिल रही है.
Source:
Instagram
कुछ समय पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देश में बैन कर दिया है.
Source:
Instagram
हाल ही में इंडियन फैंस ने एक ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है जिसकी मदद से वो पाकिस्तानी अदाकाराओं के वीडियोज देख सकते हैं.
Source:
Instagram
सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक फैन हानिया आमिर को बताता दिख रहा है कि उसने वीपीएन सब्सक्रिप्शन किया है.
Source:
Instagram
इस फैन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो दूसरे नेटवर्क के जरिए हानिया आमिर को फॉलो कर सके.
Source:
Instagram
अपे इस फैन की ये बात सुनकर हानिया आमिर भी इमोशनल हो गईं. अपने फैन के कमेंट पर हानिया ने रिएक्ट भी किया है.
Source:
Instagram
हानिया आमिर ने लिखा, इतना प्यार देखकर मैं रो न दूं... अब हानिया आमिर का ये कमेंट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
Source:
Instagram
हानिया आमिर भी हैरान हो गई हैं कि उनको फॉलो करने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Sanjay Dutt ने रिजेक्ट कर दी थीं ये 7 फिल्में, हां करते तो आज कहलाते ब्लॉकबस्टर के बाहुबली
अगली वेब स्टोरी देखें.