'पैसा है तो 4 शादियां कर सकता है मेरा पति' एक्ट्रेस के बयान ने मचाई खलबली

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

'तेरे बिना' और 'लाल माई' जैसे सीरियलों में नजर आ चुकीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा सूमरो काफी सुर्खियों में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल हीरा ने शादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

हीरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

हीरा ने कहा कि अगर आपके पास पैसा और तमीज है तो आप 4 शादियां कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं जब हीरा से पूछा गया कि अगर आपके पति दूसरी शादी करना चाहे तो आपको दर्द नहीं होगा?

Source: Bollywoodlife.com

इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे दर्द क्यों होगा, मेरे पेट में दर्द थोड़ी है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, 'अगर आपकी नियत ठीक है तो आप कर लें 4 शादियां. इसमें कोई मसला नहीं है.'

Source: Bollywoodlife.com

हीरा ने कहा कि आजकल औरतों को पैसे भी कमाने और बच्चे भी पालने हैं. ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता.

Source: Bollywoodlife.com

हीरा सूमरो की बात सुनकर होस्ट भी हैरत में आ गया तो वहीं पाकिस्तानी आवाम के बीच खलबली मच गई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग, श्वेता तिवारी की तरह पहनें ये स्टाइलिश ब्लाउज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.