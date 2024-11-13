'पैसा है तो 4 शादियां कर सकता है मेरा पति' एक्ट्रेस के बयान ने मचाई खलबली
Pratibha Gaur
| Nov 13, 2024
'तेरे बिना' और 'लाल माई' जैसे सीरियलों में नजर आ चुकीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा सूमरो काफी सुर्खियों में हैं.
दरअसल हीरा ने शादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.
हीरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है.
हीरा ने कहा कि अगर आपके पास पैसा और तमीज है तो आप 4 शादियां कर सकते हैं.
वहीं जब हीरा से पूछा गया कि अगर आपके पति दूसरी शादी करना चाहे तो आपको दर्द नहीं होगा?
इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे दर्द क्यों होगा, मेरे पेट में दर्द थोड़ी है.
उन्होंने कहा, 'अगर आपकी नियत ठीक है तो आप कर लें 4 शादियां. इसमें कोई मसला नहीं है.'
हीरा ने कहा कि आजकल औरतों को पैसे भी कमाने और बच्चे भी पालने हैं. ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता.
हीरा सूमरो की बात सुनकर होस्ट भी हैरत में आ गया तो वहीं पाकिस्तानी आवाम के बीच खलबली मच गई.
