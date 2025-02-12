मावरा के बाद अब ये एक्ट्रेस करने जा रही निकाह, सऊदी अरब में गूंजेंगी शहनाइ
Masummba Chaurasia
| Feb 12, 2025
पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है.
हाल ही में मावरा होकेन की शादी की खबरों के बाद अब फेमस एक्ट्रेस कुब्रा खान भी अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर गोहर रशीद के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
कुब्रा खान और गोहर रशीद की शादी के फंक्शन्स शुरू हो चुके हैं. हाल ही में कपल ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बीच साइड पिकनिक पार्टी एन्जॉय की.
इस दौरान कुब्रा और गोहर की क्यूट बॉन्डिंग भी देखने को मिली. दोनों हाथों में हाथ डाले रोमांटिक अंदाज में नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुब्रा खान और गोहर रशीद पाकिस्तान में नहीं, बल्कि सऊदी अरब में निकाह करेंगे.
इस खबर को और भी पक्का करती हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस मोमल शेख की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरीज़, जिसमें उन्होंने मदीना पहुंचने की जानकारी दी है.
इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट से भी एक वीडियो शेयर किया, जिससे फैंस को यकीन हो गया कि कुब्रा और गोहर की शादी सऊदी अरब में ही होने जा रही है.
कुब्रा खान और गोहर रशीद की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, और अब सभी को उनकी वेडिंग फोटोज और वीडियोज का बेसब्री से इंतजार है.
दोनों स्टार्स लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं, और अब वो अपने इस रिश्ते को शादी में बदलने जा रहे हैं.
