Pakistan की इस हसीना की खूबसूरती की फिर से हुई चर्चा, फैंस ने उम्र को बताया महज एक नंबर

पाकिस्तान में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनकी खूबसूरती के फैंस कायल हैं.

मगर आज हम जिस हसीना की बात कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती के चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी होती है.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान अपनी सुंदरता के चलते दोनों देशों के फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं.

माहिरा खान ने पाकिस्तान में कई सुपरहिट शोज दिए हैं, उनके शो को ऑडियंस खूब पसंद करती है.

माहिरा खान ने बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'रईस' से डेब्यू किया था.

इस फिल्म से माहिरा खान को इंडियन ऑडियंस से खूब प्यार मिला था.

पाकिस्तान की दीवा माहिरा खान इस साल दिसंबर माह में 40 साल की हो जाएंगी.

माहिरा खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

माहिरा खान की खूबसूरती को देखकर फैंस ने इंटरनेट पर उनके ग्लो का राज पूछना शुरू कर दिया है.

माहिरा के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर कहा, 'वो इस साल 40 की होने वाली है मगर उनके चेहरे पर अभी भी चमक बरकरार है.'

