सनम तेरी कसम के सीक्वल पर पाक एक्ट्रेस मावरा ने जाहिर की दिली ख्वाहिश, बोलीं- 'अगर ऐसा होता है तो…'

अब इस पर लीड एक्ट्रेस मावरा होकेन का भी रिएक्शन सामने आया है. एक इंटरव्यू में मावरा ने कहा- वह 'सनम तेरी कसम 2' का हिस्सा बनना चाहेंगी, लेकिन अगर फिल्म उनके बिना भी बनाई गई, तो उन्हें कोई मलाल नहीं होगा. Source: Bollywoodlife.com