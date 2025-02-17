सनम तेरी कसम के सीक्वल पर पाक एक्ट्रेस मावरा ने जाहिर की दिली ख्वाहिश, बोलीं- 'अगर ऐसा होता है तो…'
Masummba ChaurasiaSource:
Bollywoodlife.com | Feb 17, 2025
'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, सीक्वल पर मावरा होकेन ने दिया रिएक्शन
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड फिल्म 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक्टर हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिससे इसके सीक्वल को लेकर चर्चा तेज हो गई है. फिल्म की सक्सेस से लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे बेहद खुश हैं, और फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें सराहना मिल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इस पर लीड एक्ट्रेस मावरा होकेन का भी रिएक्शन सामने आया है. एक इंटरव्यू में मावरा ने कहा- वह 'सनम तेरी कसम 2' का हिस्सा बनना चाहेंगी, लेकिन अगर फिल्म उनके बिना भी बनाई गई, तो उन्हें कोई मलाल नहीं होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा ने कहा, 'मैं यही चाहूंगी कि चाहे मैं 'सनम तेरी कसम 2' करूं या कोई और करे, मुझे इतना पता है, कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स इस सक्सेस के हकदार थे.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कहा, 'इसकी सक्सेस के सबसे ज्यादा हकदार दीपक मुकुट सर हैं. अल्लाह करे जब वो दूसरा पार्ट बनाएं, तो वो इससे भी ज्यादा सफल हो, फिर चाहे मैं उसमें रहूं या नहीं.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे कहा, 'मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी, अगर मुमकिन हुआ तो मैं फिल्म जरूर करूंगी, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो भी कोई शिकायत नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा ने कहा, 'जितना प्यार फिल्म को 9 साल बाद मिल रहा है, उसके बाद कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है.' वहीं फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट हैं और इंतजार.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'सनम तेरी कसम 2' को फरवरी 2026 में रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस पर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मावरा होकेन और हर्षवर्धन राणे फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अपने जादू को दोहराएंगे. अब देखना होगा कि मेकर्स इस फिल्म को लेकर क्या फैसला लेते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अपने इस जिगरी यार संग 13 साल बाद काम करेंगे सलमान खान, हॉलीवुड में होगा...