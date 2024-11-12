ये एक्ट्रेस हैं 'पाकिस्तान की सिंड्रेला', खूबसूरती देख उड़ जाएंगे होश
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस की खूबसूरती के चलते लोग इन्हें सिंड्रेला कह कर बुलाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पाकिस्तान की यह एक्ट्रेस बॉलीवुड की फिल्म 'सनम तेरी कसम' में फीमेल लीड रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मावरा खान को फैंस पाकिस्तान में सिंड्रेला के नाम से भी जानते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मावरा खान की खूबसूरती के चर्चे पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी हर जगह होते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा खान जो भी आउटफिट पहनती हैं उसमें वो अपनी सुंदरता से चार -चांद लगा देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा खान ने अपने सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ फोटोज अपलोड की हैं जिसमें वो किसी सिंड्रेला से कम नहीं लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा खान की ये खूबसूरत ऑफ सोल्डर ड्रेस फैंस के बीच काफी वायरल हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, एक्ट्रेस मावरा खान के इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा खान अपने इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मावरा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "यह आपका प्यार है जो मुझे हमेशा हिम्मत देता है. आज मैं जो भी हूं वो आपके बिना नहीं हो पाती"
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक फिल्म स्टूडियो में सात फेरे लेंगे नागा- शोभिता, जानिए क्यों?
अगली वेब स्टोरी देखें.