इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने की दुबई के शेख से शादी, बुर्ज खलीफा के सामने कराया फोटोशूट
Pratibha Gaur
| Jan 05, 2025
पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस नीलम मुनीर अपनी ग्रैंड वेडिंग को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
नीलम ने दुबई बेस्ड शेख से निकाह किया है, जिसके फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं.
एक्ट्रेस ने अपने निकाह में क्रीम कलर का शरारा और उसके साथ ही मैचिंग जवैलरी पहनी थी.
तो वहीं दुल्हे राजा दुबई के पारंपरिक आउटफिट Thawb में नजर आ रहे हैं.
नीलम मुनीर ने अपने निकाह के बाद बुर्ज खलीफा के सामने फोटोशूट कवाया.
हालांकि इस शादी को लेकर नीलम मुनीर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं.
दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं कि नीलम ने पैसे के लिए शादी रचाई है.
तो वहीं कुछ लोगों ने नीलम मुनीर को गोल्ड डिगर भी बताया है.
