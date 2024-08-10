मात्र इतने साल में ही पाकिस्तानी लड़कियों की करा दी जाती है शादी

मात्र इतने साल में ही पाकिस्तानी लड़कियों की करा दी जाती है शादी
भारत में हर साल लगभग एक करोड़ शादियां होती हैं।
भारत में लड़कियों की शादी की उम्र मात्र 18 साल है।
वहीं लड़कों की शादी 21 साल के बाद से करा दी जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं की पाकिस्तान में लड़कियां कितनी उम्र के बाद से शादी कर सकती हैं?
पाकिस्तान में लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र के बाद कर दी जाती है।
भारत की अपेक्षा वहां लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है।
जबकि पाकिस्तानी लड़कों की शादी 18 साल की उम्र में होने लगती है।
UNICEF की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई पाकिस्तानी लड़कियों की शादी 16 साल से पहले भी करा दी जाती है।
आपको बता दें, पाकिस्तान में वोट डालने की उम्र 18 साल है।
