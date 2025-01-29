पाकिस्तान में मिली प्रीति जिंटा की हमशक्ल, फैंस बोले असली...

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 29, 2025

प्रीति जिंटा अपने डिंपल्स के लिए फेमस हैं. फैंस उनकी स्माइल पर मरते हैं. लेकिन अब पाकिस्तानी में भी एक ऐसी हसीना है, जिन्हें डिंपल क्वीन कहा जाता है, और उन्हें प्रीति जिंटा की हमशक्ल बोलते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हम बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस हानिया आमिर जो बिना मेकअप भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि भारत में गजब की है, लोग उनके दीवाने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उनके शो 'मेरे हमसफर', 'दिल रुबा', 'मुझे प्यार हुआ था', 'इश्किया' सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा और हनिया आमिर दोनों की उनके प्यारे डिंपल से लेकर मेकअप तक एक ही पसंद है.

Source: Bollywoodlife.com

27 साल की हानिया आमिर पाकिस्तानी उर्दू टीवी शो और फिल्मों में काम करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रावलपिंडी में हानिया का जन्म हुआ था, और उन्होंने 'फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' से पढ़ाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया का सबसे पॉपुलर शो 'कभी मैं कभी तुम' था, जिसने उन्हें पाकिस्तान की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस बना हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और फैंस वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के बीच शेयर करती रहतीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सुनो चंदा से लेकर मेरे हमसफर तक…, जरूर देखें फरहान सईद के टॉप 8 पाकिस्तानी सीरियल्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.