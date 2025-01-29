पाकिस्तान में मिली प्रीति जिंटा की हमशक्ल, फैंस बोले असली...
Masummba Chaurasia
| Jan 29, 2025
प्रीति जिंटा अपने डिंपल्स के लिए फेमस हैं. फैंस उनकी स्माइल पर मरते हैं. लेकिन अब पाकिस्तानी में भी एक ऐसी हसीना है, जिन्हें डिंपल क्वीन कहा जाता है, और उन्हें प्रीति जिंटा की हमशक्ल बोलते हैं.
हम बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस हानिया आमिर जो बिना मेकअप भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.
हानिया की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि भारत में गजब की है, लोग उनके दीवाने हैं.
उनके शो 'मेरे हमसफर', 'दिल रुबा', 'मुझे प्यार हुआ था', 'इश्किया' सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं.
प्रीति जिंटा और हनिया आमिर दोनों की उनके प्यारे डिंपल से लेकर मेकअप तक एक ही पसंद है.
27 साल की हानिया आमिर पाकिस्तानी उर्दू टीवी शो और फिल्मों में काम करती हैं.
रावलपिंडी में हानिया का जन्म हुआ था, और उन्होंने 'फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' से पढ़ाई की है.
हानिया का सबसे पॉपुलर शो 'कभी मैं कभी तुम' था, जिसने उन्हें पाकिस्तान की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस बना हैं.
हानिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और फैंस वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के बीच शेयर करती रहतीं हैं.
