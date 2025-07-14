कातिल अदाओं में मां श्वेता तिवारी को भी पलक ने पछाड़ा? ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिए ऐसे किलर पोज कि...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 14, 2025

पलक तिवारी अक्सर अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है.

पलक तिवारी ने अब ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हॉट एंड स्टाइलिश अंदाज दिखाया है.

जिसे देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी मां श्वेता तिवारी को भी फिटनेस के मामले में पछाड़ दिया है.

इन तस्वीरों में पलक अलग-अलग एंगल्स और पोज में बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं.

फैंस को उनकी ये तस्वीरें खूब भा रही हैं और वह इसपर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'आप बहुत अच्छी लग रही हैं.' तो किसी ने दिल और फायर इमोजी शेयर की.

