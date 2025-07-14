कातिल अदाओं में मां श्वेता तिवारी को भी पलक ने पछाड़ा? ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिए ऐसे किलर पोज कि...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 14, 2025
पलक तिवारी अक्सर अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
पलक तिवारी ने अब ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हॉट एंड स्टाइलिश अंदाज दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसे देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी मां श्वेता तिवारी को भी फिटनेस के मामले में पछाड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में पलक अलग-अलग एंगल्स और पोज में बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को उनकी ये तस्वीरें खूब भा रही हैं और वह इसपर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, 'आप बहुत अच्छी लग रही हैं.' तो किसी ने दिल और फायर इमोजी शेयर की.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Jio Hotstar की इन वेब सीरीज का जबरदस्त थ्रिल खड़े कर देगा रोंगटे
अगली वेब स्टोरी देखें.