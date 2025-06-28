पलक तिवारी ने बिकिनी पहन दिखाई अदाएं, फोटोज देख धड़का फैंस का दिल
Shashikant Mishra
| Jun 28, 2025
एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी और भाई के साथ वेकेशन मना रही हैं. पलक तिवारी ने वेकेशन से फोटोज शेयर की हैं.
पलक तिवारी ने अपनी मां के अलावा भाई के साथ वेकेशन पर मस्ती की. पलक तिवारी ने उन दोनों के साथ अलग-अलग पोज दिया.
पलक तिवारी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. पलक तिवारी ने बिकिनी पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
पलक तिवारी के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी अदाओं को खूब पसंद कर रहे हैं. इसके साथ जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.
पलक तिवारी के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं. वह अक्सर अपने फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं.
पलक तिवारी के फैंस उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. 24 साल की पलक तिवारी ने काफी में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है.
पलक तिवारी के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने सलमान खान की फिल्म से डेब्यू किया था. इसके बाद कुछ और मूवीज की हैं.
