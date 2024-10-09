श्वेता तिवारी के बाद पलक तिवारी ने धूमधाम से मनाया अपना बर्थडे

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी के बाद अब उनकी बेटी पलक तिवारी का जन्मदिन कल था.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पलक तिवारी ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक क्यूट पोस्ट अपलोड किया है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल एले इंडिया ने बर्थडे पर केक और कुछ गिफ्टस भेजे थे, जिसको देख पलक तिवारी खूब खुश थीं.

Source: Bollywoodlife.com

पलक तिवारी ने केक और गिफ्टस की फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पलक तिवारी अपना बर्थडे मुंबई के एक बड़े होटल में सेलिब्रेट करती नजर आ रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने उन्हें बर्थडे पर विश भी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: विंटर सीजन में दिखना है स्टाइलिश, कॅापी करें दीपिका पादुकोण के ये लुक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.