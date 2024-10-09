श्वेता तिवारी के बाद पलक तिवारी ने धूमधाम से मनाया अपना बर्थडे
Bollywood Staff
| Oct 09, 2024
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था.
श्वेता तिवारी के बाद अब उनकी बेटी पलक तिवारी का जन्मदिन कल था.
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
पलक तिवारी ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक क्यूट पोस्ट अपलोड किया है.
दरअसल एले इंडिया ने बर्थडे पर केक और कुछ गिफ्टस भेजे थे, जिसको देख पलक तिवारी खूब खुश थीं.
पलक तिवारी ने केक और गिफ्टस की फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं.
पलक तिवारी अपना बर्थडे मुंबई के एक बड़े होटल में सेलिब्रेट करती नजर आ रहीं हैं.
बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने उन्हें बर्थडे पर विश भी किया है.
