Panchayat 4: 'सचिव जी' से 'प्रधान जी' तक, इतना पढ़े-लिखे हैं फुलेरा वासी
Shashikant Mishra
| Jun 24, 2025
सचिव जी का रोल करने वाले एक्टर जितेंद्र कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियर में बीटेक किया है.
मंजू देवी के पति का रोल कर रहे रघुवीर यादव यानी प्रधान जी 10वीं करने के बाद साइंस ली लेकिन वो फेल हो गए. उन्होंने एनएसडी से पढ़ाई की है.
फुलेरा की प्रधान मंजू देवी यानी नीना गुप्ता का किरदार लोगों का ध्याना खींचता है. नीना गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सटी से एमए किया है.
सचिव जी के सहायक विकास के रोल में दिखने वाले चंदन रॉय ने पटना यूनिवर्सटी से मॉस कम्युनिकेशन और आईआईएमसी से रेडियो एंड टेलीविजन में डिप्लोमा किया है.
फुलेरा के उप-प्रधान प्रह्लाद चा का रोल फैसल मलिक ने किया है. फैसल मलिक ने बीकॉम की ड्रिगी हासिल की है.
क्रांति देवी के पति यानी बनराकस का रोल दुर्गेश कुमार ने किया है. दुर्गेश कुमार ने इंजीनियरिंग करने के बाद एनएसडी से पीजी किया है.
फुलेरा में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाली क्रांति देवी यानी सुनीता राजवर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया है.
