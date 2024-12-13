'पंचायत' के 'दामाद जी' ने किया निकाह, बेगम पर प्यार लुटाते हुए शेयर कीं तस्वीरें
Shashikant Mishra
| Dec 13, 2024
वेब सीरीज 'पंचायत' में फुलेरा गांव के 'दामाद जी' यानी गणेश के रोल में नजर आए एक्टर आसिफ खान ने निकाह कर लिया है.
आसिफ खान ने 10 दिसंबर को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में निकाह किया.
आसिफ खान ने अपनी बेगम के साथ की तस्वीरें शेयर कर खुशखबरी शेयर की है.
आसिफ खान अपनी बेगम पर प्यार लुटाते हुए नजर आए. उन्होंने कैप्शन लिखा, 'कुबूल है.'
आसिफ खान के निकाह की तस्वीरें देखकर उनके फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
आसिफ खान ने वेब सीरीज 'पंचायत' से काफी पॉपुलैरिटी मिली. उनके किरदार ने लोगों का ध्यान खींचा.
आसिफ खान ओटीटी पर काफी काम कर चुके हैं. वह कई वेब सीरीज में नजर आए और एक्टिंग से ध्यान खींचा.
