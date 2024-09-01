'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार की इन वेब सीरीज को देख आ जाएगा मजा
Shashikant Mishra
| Sep 01, 2024
एक्टर जितेंद्र कुमार 1 सितंबर को 40 साल के हो गए हैं।
जितेंद्र कुमार ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है।
जितेंद्र कुमार को वेब सीरीज 'पंचायत' से काफी फेम मिला है।
जितेंद्र कुमार 'पंचायत' के अलावा इन वेब सीरीज में भी नजर आए हैं।
जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' काफी पॉपुलर हुई है।
जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'जादूगर' ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया।
जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'चीजकेक' ने लोगों का ध्यान खींचा।
जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'इमैच्योर' को पसंद किया गया।
जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'परमानेंट रूममेट्स' आते ही छा गई थी।
