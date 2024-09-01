'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार की इन वेब सीरीज को देख आ जाएगा मजा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2024

एक्टर जितेंद्र कुमार 1 सितंबर को 40 साल के हो गए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार को वेब सीरीज 'पंचायत' से काफी फेम मिला है।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार 'पंचायत' के अलावा इन वेब सीरीज में भी नजर आए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' काफी पॉपुलर हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'जादूगर' ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'चीजकेक' ने लोगों का ध्यान खींचा।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'इमैच्योर' को पसंद किया गया।

Source: Bollywoodlife.com

जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'परमानेंट रूममेट्स' आते ही छा गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लाइट ऑन करके देखनी पड़ेंगी ये हॉरर वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.