पिंक लहंगे में जाह्नवी कपूर का ट्रेडिशनल लुक, ग्रेस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Masummba Chaurasia
| Sep 07, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हमेशा अपने फैशन स्टाइल से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
इस बार जाह्नवी ने चुना खूबसूरत गुलाबी रंग का लहंगा, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रहीं.
लहंगे पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम इसे और भी शाही लुक दे रहा है.
बैकलेस ब्लाउज के साथ उनका यह ट्रेडिशनल अवतार काफी ग्लैमरस टच लिए हुए है.
जाह्नवी कपूर ने अपने लुक को मैचिंग ज्वेलरी और खूबसूरत चोटी से पूरा किया.
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
फैंस कमेंट्स में कह रहे हैं, 'जाह्नवी का यह लुक सबसे ज्यादा खूबसूरत है!'
एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया, कि चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर आउटफिट में वो छा जातीं हैं.
