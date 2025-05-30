इस शख्स के कहने पर अपना यूरिन पीने लगे थे परेश रावल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 30, 2025

वेटरन एक्टर परेश रावल 30 मई को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं.

परेश रावल को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घुटने में चोट लग गई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

परेश रावल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, 'मैं अस्पताल में एडमिट था. उसी अस्पताल में वीरू देवगन किसी से मिलने आए थे.'

'वीरू देवगन को मेरे बारे में पता चला तो मुझसे भी मिलने आए. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो बोलूंगा वो कर लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा.'

'उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह उठकर सबसे पहले अपना यूरिन पीना. सभी फाइटर लोग यही करते हैं. कोई तकलीफ नहीं होगी.'

'सबसे पहले यूरिन पीना. लेकिन दारू, मटन वैगरह छोड़ देना. तंबाकू भी मत खान. मैंने कहा ठीक है. मैं पी लूंगा. मैंने खुद को इस काम के लिए तैयार किया.'

'मैंने सोचा यूरिन पीना ही है तो एक झटके नहीं बल्कि बीयर तरह पियूंगा. मैंने 15 दिनों तक ये किया. जब 15 दिन बाद डॉक्टर्स ने एक्स-रे निकला तो बोले ये कैसे हुआ?'

'मैं जो अस्पताल से निकलकर दो-ढाई महीने में काम पर लौटने वाला था वो मुश्किल से आधा-एक महीने में शुरू हो गया. ये जादू हो गया था.'

