'हेरा फेरी' के लिए 25 साल पहले 'बाबू भैया' को मिली थी इतनी फीस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
फिल्म 'हेरा फेरी 3' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. परेश रावल ने हाल ही में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म से खुद को दूर कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
परेश रावल के फिल्म 'हेरा फेरी 3' से बाहर होने के बाद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा था.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच हम आपको बताएंगे कि परेश रावल को साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'हेरा फेरी' के लिए कितनी फीस अदा की गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरा फेरी' में परेश रावल के अलावा अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी नजर आए थे. इस फिल्म का बजट 7.5 करोड़ रुपये था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरा फेरी' ने बॉक्स ऑफिस पर 21.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरा फेरी' के लिए परेश रावल को 17 लाख रुपये दिए गए थे. वहीं, अक्षय कुमार को 20 लाख रुपये और सुनील शेट्टी को 19 लाख रुपये दिए गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरा फेरी' को डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया था. इस फिल्म का सीक्वल 'फिर हेरा फेरी' साल 2006 में आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साउथ की 7 सबसे झन्नाटेदार सस्पेंस फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.