परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की घिबली से बनी क्यूट फोटोज जीत लेंगी दिल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 29, 2025
बॉलीवुड स्टार्स घिबली स्टाइल से अपनी फोटोज बना रहे हैं. उनकी तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है.
राघव चड्डा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ की घिबली स्टाइल वाली फोटोज शेयर कर लिखा है, 'हमें भी घिबली कीड़े ने काट लिया है.'
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा शादी के समय एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.
राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के माथे को चूमते दिखाई दे रहे हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक-दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं. ये फोटो करवाचौथ का है.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाथ जोड़े हुए ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा स्टेडियम में दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने साथ में प्यार पोज दिया.
