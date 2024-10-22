यूके में हुई मुलाकात और हो गया प्यार, ऐसे शुरू हुई Parineeti-Raghav की लव स्टोरी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 21, 2024

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी की थी. ये कपल अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्सर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है. आइए जानते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई.

Source: Bollywoodlife.com

परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि उनकी राघव चड्ढा के साथ लंदन में मुलाकात हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

परिणीति ने बताया था, 'हम लंदन में मिले थे. हमें अपनी-अपनी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए अवॉर्ड मिला था. राघव को पॉलिटिक्स और मुझे एंटरटेनमेंट के लिए ये अवॉर्ड मिला था.'

Source: Bollywoodlife.com

'गणतंत्र दिवस पर मैं और राघव ब्रेकफास्ट कर रहे थे. ये बात बहुत फिल्मी लगेगी लेकिन सच है. मैं राघव के साथ 30-40 मिनट बैठी थी. बस मैंने वहीं सोच लिया था कि वो शख्स है, जिससे मुझे शादी करनी है.'

Source: Bollywoodlife.com

'मुझे राघव के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने कभी राजनीति को फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया. ये पता किया कि इनकी एज क्या है या फिर शादीशुदा हैं या नहीं.'

Source: Bollywoodlife.com

'राघव से मिलने के बाद मु्झे यही लग रहा था बस यही वो शख्स है जिसका मैं कई साल से इंतजार कर रही थी. भगवान का शुक्रिया कि ये सिंगल थे. फिर हमने बात करनी शुरू की और पहले दिन से ही रिश्ता अच्छा रहा.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इब्राहिम अली खान सहित ये स्टार किड्स करेंगे एक्टिंग डेब्यू

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.