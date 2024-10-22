यूके में हुई मुलाकात और हो गया प्यार, ऐसे शुरू हुई Parineeti-Raghav की लव स्टोरी

'राघव से मिलने के बाद मु्झे यही लग रहा था बस यही वो शख्स है जिसका मैं कई साल से इंतजार कर रही थी. भगवान का शुक्रिया कि ये सिंगल थे. फिर हमने बात करनी शुरू की और पहले दिन से ही रिश्ता अच्छा रहा.' Source: Bollywoodlife.com