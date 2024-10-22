यूके में हुई मुलाकात और हो गया प्यार, ऐसे शुरू हुई Parineeti-Raghav की लव स्टोरी
Shashikant Mishra
| Oct 21, 2024
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी की थी. ये कपल अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्सर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ जाते हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है. आइए जानते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई.
परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि उनकी राघव चड्ढा के साथ लंदन में मुलाकात हुई थी.
परिणीति ने बताया था, 'हम लंदन में मिले थे. हमें अपनी-अपनी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए अवॉर्ड मिला था. राघव को पॉलिटिक्स और मुझे एंटरटेनमेंट के लिए ये अवॉर्ड मिला था.'
'गणतंत्र दिवस पर मैं और राघव ब्रेकफास्ट कर रहे थे. ये बात बहुत फिल्मी लगेगी लेकिन सच है. मैं राघव के साथ 30-40 मिनट बैठी थी. बस मैंने वहीं सोच लिया था कि वो शख्स है, जिससे मुझे शादी करनी है.'
'मुझे राघव के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने कभी राजनीति को फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया. ये पता किया कि इनकी एज क्या है या फिर शादीशुदा हैं या नहीं.'
'राघव से मिलने के बाद मु्झे यही लग रहा था बस यही वो शख्स है जिसका मैं कई साल से इंतजार कर रही थी. भगवान का शुक्रिया कि ये सिंगल थे. फिर हमने बात करनी शुरू की और पहले दिन से ही रिश्ता अच्छा रहा.'
