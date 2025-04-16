7 साल छोटे लड़के से शादी करने वाली इस एक्ट्रेस ने बताया पति छोटा होना चाहिए या बड़ा?
Sadhna Mishra
| Apr 16, 2025
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, जिन्होंने 7 साल छोटे लड़के से शादी करके सबको चौंका दिया था. अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अर्चना पूरन सिंह हैं, जिन्होंने अपने से 7 साल छोटे एक्टर परमीत सेठी से शादी की है.
हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, 'पति छोटा होना चाहिए या बड़ा?' तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो वायरल हो गया.
एक्ट्रेस ने कहा कि, 'मैं नहीं कहूंगी की आप उम्र में अपने से छोटे आदमी के साथ शादी करें तो बहुत अच्छा है.'
'क्योंकि समाज ने अगर ये बनाया है, तो किसी वजह के लिए. कहते हैं महिलाओं को बच्चा करना है और आदमी को बाहर जाकर कमाना है.'
'लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सारे रोल्स ऊपर नीचे हैं. मैंने भी बाहर जाकर कमाया. हमारे समाज में ये भी है कि, जो आदमी हैं वो भी बच्चों का ध्यान रख लेते हैं.'
'लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड या जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो उम्र में आपसे छोटा है, तो सिर्फ इस वजह से न करना सही नहीं है.'
'शादी न चलने की बहुत सारी वजह हैं, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं हैं.'
