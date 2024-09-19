विवादों का दूसरा नाम हैं भोजपुरी के ये 7 स्टार्स

Sep 19, 2024

खेसारी लाल यादव चेक बाउंस के विवाद में फंस चुके हैं। पवन सिंह संग अनबन सहित उनके कई विवाद हैं।

रानी चटर्जी की पूनम दुबे संग लड़ाई काफी चर्चा में रही। वहीं, उनका बेबाक अंदाज विवाद का कारण बनता है।

तृषाकर मधु एमएमएस वीडियो के लीक होने पर काफी विवादों में रही हैं।

पवन सिंह का पत्नी संग काफी विवाद रहा है। इसके अलावा उनके नाम कई विवाद दर्ज हैं।

अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद काफी चर्चा में रहा है। अक्षरा ने पवन पर कई बड़े आरोप लगाए थे।

शिल्पी राज काफी जल्दी पॉपुलर हुई हैं। वहीं, सुसाइड नोट और एमएमएस विवाद को लेकर सुर्खियों में रही हैं।

रवि किशन के नाम कई विवाद हैं। रवि किशन और मनोज तिवारी के विवाद की अक्सर बातें होती हैं।

