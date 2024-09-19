विवादों का दूसरा नाम हैं भोजपुरी के ये 7 स्टार्स
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
खेसारी लाल यादव चेक बाउंस के विवाद में फंस चुके हैं। पवन सिंह संग अनबन सहित उनके कई विवाद हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रानी चटर्जी की पूनम दुबे संग लड़ाई काफी चर्चा में रही। वहीं, उनका बेबाक अंदाज विवाद का कारण बनता है।
Source:
Bollywoodlife.com
तृषाकर मधु एमएमएस वीडियो के लीक होने पर काफी विवादों में रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
पवन सिंह का पत्नी संग काफी विवाद रहा है। इसके अलावा उनके नाम कई विवाद दर्ज हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद काफी चर्चा में रहा है। अक्षरा ने पवन पर कई बड़े आरोप लगाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
शिल्पी राज काफी जल्दी पॉपुलर हुई हैं। वहीं, सुसाइड नोट और एमएमएस विवाद को लेकर सुर्खियों में रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रवि किशन के नाम कई विवाद हैं। रवि किशन और मनोज तिवारी के विवाद की अक्सर बातें होती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन बॉलीवुड सितारों का हुआ असल जिंदगी में भूतों से सामना
अगली वेब स्टोरी देखें.