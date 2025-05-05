किचन से घाटी, बालकनी से...कुछ यूं दिखता है उत्तराखंड की वादियों में बसा पवनदीप राजन का आशियाना
Sadhna Mishra
May 05, 2025
इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन 5 मई 2025 की सुबह भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो गए.
जानकारी के मुताबिक ट्रक से टक्कर के बाद उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं, जिसके बाद पवनदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ऐसे में परिवार से लेकर फैंस तक, सभी सिंगिंग स्टार पवनदीप राजन के जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं.
आपको बता दें कि पवनदीप राजन उत्तराखंड के गांव चंपावत के रहने वाले हैं और इनका घर यहां की खूबसूरत वादियों में बसा है.
पवनदीप सिंह का उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा घर सबका दिल जीत लेता है.
उनके उत्तराखंड वाले घर में ही एक छोटा-सा म्यूजिक स्टूडियो भी है, जहां वो खुद नए गाने रिकॉर्ड करते हैं.
इंडियन आइडल जीतने के बाद पवनदीप ने मुंबई में भी एक आलीशान अपार्टमेंट खरीद लिया था.
उनके मुंबई वाले घर का लिविंग रूम काफी एस्थेटिक और मिनिमल डिजाइन वाला है, जहां से समंदर भी नजर आता है.
बता दें कि, पवनदीप की कुल नेट वर्थ करीब 1 से 2 मिलियन डॉलर मानी जाती है, जो उन्हें टॉप यंग सिंगर्स में शामिल करती है.
एक महीने में पवनदीप करीब 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं, जिनमें लाइव शो, यूट्यूब और म्यूजिक एल्बम्स शामिल हैं.
