145 मिनट की इस फिल्म को देख सोते हुए निकल जाती थी लोगों की चीख

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

साल 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था 'दुश्मन.'

इस फिल्म में काजोल के साथ एक्टर संजय दत्त लीड रोल में थे.

फिल्म में एक्टर आशुतोष राणा ने विलेन का किरदार निभाया था.

हालांकि 145 मिनट की ये फिल्म ऐसी थी कि जिसे देखकर आज भी लोगों की चीख निकल जाती है.

इस फिल्म में आशुतोष राणा का रोल बहुत खतरनाक था.

फिल्म में आशुतोष ने 'गोकुल पंडित' का रोल निभाया था.

इस फिल्म में आशुतोष राणा की बेरहम रूप ने दर्शकों के दिलों में डर पैदा कर दिया था.

