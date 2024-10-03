अनन्या पांड़े की वेब सीरीज CTRL के सेट से वायरल हुए फोटोज
Bollywood Staff
Source:
Instagram
Oct 03, 2024
एक्ट्रेस अनन्या पांडे की वेब सीरिज CTRL के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुईं हैं.
अनन्या पांडे की वेब सीरिज CTRL 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर CTRL के सेट से बहुत सारी फोटोज अपलोड किए हैं.
अनन्या पांडे ने CTRL में निभाए गए कैरेक्टर के आउटफिट में फोटोज शेयर किए हैं.
इन फोटोज के साथ कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वेब सीरिज की रिलीज के बारे में जानकारी भी दी है.
अनन्या ने कैप्शन में लिखा कि 'मैं जानती हूं लास्ट फोटो बहुत स्केरी है पर नेला ऐसी भी दिख सकती है'.
अनन्या पांडे इन फोटोज में बहुत खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहीं हैं.
अनन्या पांडे की वेब सीरिज काफी चर्चा में है, फैंस इसका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.
अनन्या पांडे की वेब सीरिज 'कॉल मी बे' लोगों को खूब पसंद आई थी.
अनन्या पांड़े की वेब सीरिज 'कॅाल मी बे' को यंग ऑडियंस से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है
