आलिया से भी ज्यादा क्यूट थीं पूजा भट्ट, देखें पुरानी तस्वीरें
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 14, 2024
90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
पूजा भट्ट की गिनती बॉलीवुड की खबूसूरत एक्ट्रेसेस में होती है।
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको आज पूजा भट्ट की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप दिल हार बैठेंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में पूजा भट्ट बेहद ही क्यूट लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
उस समय पूजा की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं फीकी पड़ जाती थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
अपने करियर के शुरुआती दौर में पूजा भट्ट काफी क्यूट लगती थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
पूजा भट्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की सगी बड़ी बहन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
पूजा भट्ट सुंदरता में एक्ट्रेस आलिया को भी टक्कर देती थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, पूजा भट्ट 'बिग बॉस ओटीटी 2' में भी नजर आई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हॉटस्टार की इन थ्रिलर फिल्मों को देख गले से नहीं उतरेगा पानी
अगली वेब स्टोरी देखें.