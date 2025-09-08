साड़ी में पूनम पांडे ने बरपाया कहर!, ग्लैमरस लुक देख फैंस के छूटे पसीने
Masummba Chaurasia
| Sep 08, 2025
पूनम पांडे ने हाल ही में अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में वह क्रीम-गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
साड़ी पर हल्के पिंक और सिल्वर वर्क की बॉर्डर उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रही है.
पूनम ने साड़ी को पिंक ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उनकी स्टाइलिंग को और खास बना रहा है.
उन्होंने अपने ज्वेलरी लुक में हैवी नेकपीस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट कैरी किए हैं.
उनका हेयरस्टाइल मिडल पार्टेड लो बन स्टाइल में है, जिससे उनका लुक बेहद एलीगेंट लग रहा है.
पिंक बैकग्राउंड में खिंची गई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
फैंस पूनम पांडे की इस एलिगेंट और सिजलिंग तस्वीरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
