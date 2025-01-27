भक्ति या लाइमलाइट! महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहीं पूनम पांडे, लोग बोले- सनी लियोनी...
Masummba Chaurasia
| Jan 27, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे अपने लुक्स और स्टाइल के अलावा अपने हॉटनेस को लेकर जानी जातीं हैं.
पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, पिछले दिनों उनके अचानक निधन की खबरों ने लोगों को हैरान कर दिया था.
लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला की यह उनके एडवर्टाइजमेंट का नया तरीका है, तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था, जिसके पूनम को माफी भी मांगनी पड़ी थी.
वहीं हाल ही में ये बोल्ड एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं हैं, दरअसल इस हसीना को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है.
इस दौरान पूनम पांडे कैजुअल लुक में दिखीं, वहीं वो पैपराजी से कहती नजर आईं, कि वह महाकुंभ जा रही हैं, वह सभी के लिए प्रसाद भी लगाएंगी.
पूनम पांडे के इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ट्रोल कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा- ''चाहें पूनम पांडे किनती ही मॉडन क्यों ना हो लेकिन कुंभ में जाकर डुबकी लगा रही हैं ये बड़ी बात है.''
दूसरे यूजर ने लिखा- ''चलो अच्छा हुआ अब आप साथ में सनी लियोनी और मिया खलीफा को भी ले जाओ.''
वहीं अन्य यूजर ने लिखा- ''राम तेरी गंगा मैली हो गई.'' फिलहाल, अब लोगों को पूनम पांडे की महाकुंभ की तस्वीरों का इंतजार है.
