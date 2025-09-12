रेड ड्रेस पहन हॉट फिगर दिखा रहीं पूनम पांडे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं फोटोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे बेहद बोल्ड और हॉट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर रेड ड्रेस में फोटोज शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद बोल्ड और खूबसूरत लग रहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस रेड वन पीस ड्रेस के साथ अपने बालों को खोल रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस ने इस ड्रेस के साथ बोल्ड क्लीवेज भी फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का ये लुक लोगों का होश उड़ा दे रहा है. लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की वो 7 कल्ट कॉमेडी फिल्में, जिन्हें देखकर आज भी नहीं रुकती हंसी
अगली वेब स्टोरी देखें.