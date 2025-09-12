रेड ड्रेस पहन हॉट फिगर दिखा रहीं पूनम पांडे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे बेहद बोल्ड और हॉट हैं.

ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर रेड ड्रेस में फोटोज शेयर की हैं.

इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद बोल्ड और खूबसूरत लग रहीं है.

एक्ट्रेस रेड वन पीस ड्रेस के साथ अपने बालों को खोल रखा है.

वहीं एक्ट्रेस ने इस ड्रेस के साथ बोल्ड क्लीवेज भी फ्लॉन्ट किया है.

एक्ट्रेस का ये लुक लोगों का होश उड़ा दे रहा है. लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहें हैं.

