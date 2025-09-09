देसी लुक में कहर बरपा रहीं पूनम पांडे, साड़ी पहन गिरा रहीं फैंस के दिलों पर बिजलियां

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2025

बोल्डनेस और हॉटनेस के लिए फेमस पूनम पांडेय इन दिनों देसी लुक में नजर आ रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूनम पांडेय ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जिसे देखकर लोग एकदम हैरान हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूनम पांडे ने साड़ी में फोटोज शेयर किया है. जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूनम ने इन फोटो में लाइट साड़ी पहनी हैं, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने नेकलेस और झुमके पहन रखे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की ये फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत वारयल हो रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस को इस रूप में देखकर उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जालीदार ड्रेस पहन इतराईं मनीषा रानी, फोटोज देख ट्रोल्स बोले- 'और छोटे...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.