पूनम पांडे ने शेयर कर दी अपनी ऐसी फोटोज, लोग बोले- 'आप प्लीज...'
Shashikant Mishra
| Mar 16, 2025
एक्ट्रेस पूनम पांडे इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं. वह अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में आ जाती हैं.
पूनम पांडे अपनी एक्टिंग के साथ अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं.
पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं.
पूनम पांडे ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
पूनम पांडे ने साड़ी पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने अलग-अलग कई पोज दिए हैं.
पूनम पांडे के नए फोटोशूट की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
पूनम पांडे ने अपनी साड़ी वाली इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'सादगी'.
पूनम पांडे की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही लोग कमेंट भी कर रहे हैं.
पूनम पांडे ने एक यूजर ने लिखा है, 'आप प्लीज छोटे कपड़े मत पहना करो'. एक यूजर ने लिखा, 'खूबसूरत'.
